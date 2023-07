BIJ1 heette vroeger Artikel1 totdat Sylvana Simons van de rechter die partijnaam moest inleveren. Haar nieuwe vehikel werd BIJ1 en daar gaat het nu niet al te best mee qua intersectionele stammenstrijd, het is helemaal mis in de hoofdstad van de beweging. Dat is geen verrassing voor Bram Verhappen, een jarenlange vriend die in het geniep voor Simons Artikel1 opzette omdat ze nog bij DENK zat. In 2017 bleek hij plotseling verdwenen, nu vertelt Verhappen waarom: hij is door haar gecanceld. "Had je kritiek op ‘Queen’ Sylvana zoals veel prominenten, personen en activisten haar op een voetstuk plaatsten dan behoorde je tot de vijand en mocht je gewoon afgeschreven worden. (-) Ik wacht al 7 jaar op een fatsoenlijk excuus, maar ze is de gepeste die een pestkop werd! Alles voor de power."

UPDATE: De communisten ruiken bloed en zien een prooi in wat er nog over is van BIJ1