Op het internet zijn slides opgedoken van een verplicht hoorcollege, maar het is onduidelijk of de herkomst de Hogeschool Rotterdam of de Jongeren FvD is.

Slide 1: dit kan alle kanten op

Linksboven: "inclusieve communicatie" afgedaan als "Blah blah blah"

Rechtsboven: de correlatie tussen schedelvorm en postuur

Linksonder: een kaart van hoe deze verschillende wezens hun eigen weg gingen

Rechtsonder: Afrika, nog wat schedels en iemand uit Afrika

Slide 2: dit kan alle kanten op

Linksboven: een Marokkaan uit Jebel Ighoud (maps)

Rechtsboven: de invasie van Europa

Linksonder: een man met blauwe ogen

Rechtsonder: de 'Volks'krant

Slide 3. Het taboe-vraagstuk: hoeveel pasten er werkelijk op zo'n schip?

Zoals ze bij Bud Light zeggen: "But here at Bud Light we haven't seen the numbers. We're just saying that history is never what any one person thinks. Bud Light - find your own number, find the number your comfortable with."

Slide 4: dit kan alle kanten op

Linksboven: koloniale kunst zoals god het ooit bedoeld had.

Rechtsboven: de enige krant die nooit fout was: De Telegraaf

Linksonder: een boek over ras en lichamelijke predisposities

Rechtsonder: een viering van Nederland

Slide 5: dit kan alle kanten op

Linksboven: een viering van de Neder-Faustische geest waarin zelfs voorbijgangers niets aan zich voorbij laten gaan

Rechtsboven: een uitstekende vraag

Linksonder: feiten

Rechtsonder: de formule voor een film als het je plan is dat exact nul (0) mensen die film willen zien

Nou, Hogeschool Rotterdam of JFVD?

Wie zal het zeggen!