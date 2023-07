Lol kijk nou. Lydia Daniël, bekend van Wierd Duk en tevens de vrouw die in mei bij een Kaagcongres op het podium sprong, heeft een aangifte aan haar broek/rok van een man die boos is dat Lydia weigert om mannen 'vrouw' te noemen. Dat is grappig, omdat de aangifte (leesbaar na de breek) zegt "Ik voel mij vrouw dus ik ben vrouw" en dat lijkt ons een héél wankele grond om een rechtszaak wegens discriminatie op te winnen (laat staan om een complete stichting mee te verbieden). Wel laat dit wederom zien dat Amerikaanse gendergekte niet in Amerika blijft maar dat zulk sentiment - want dat is het - zich ook met enige agressie opdringt in het toch al zo piepkrakende Nederlandse rechtssysteem. Nou we helpen wel ff want dit kan met een vriendelijk geautomatiseerd briefje worden afgedaan:

Geachte mijnheer, mevrouw. Deze klacht is kansloos bij iedere redelijke rechter. Met betrekking tot de fotoclaims, dat is een civielrechtelijke kwestie, probeer het eens bij een auteursrechtenadvocaat of vraag gewoon even aan mevrouw Daniël of ze die plaatjes weghaalt. Met vriendelijke groetjes en tevens jazz hands, X (automatisch gegenereerd en daaromderhalve niet ondertekend)

Geen dank, Openbaar Ministerie! Kunnen jullie weer door met Echte Zaken, zoals De Mos of zo...

De VERMEENDE MISDAAD: Woorden.