Waar komt die behoefte om transgender vrouwen te vernederen vandaan? Voel je je dan beter over je micropenis ofzo?

ehh nee... de microflora van neovagina's en cis vagina's laten een paar verschillen zien, maar vooral overeenkomsten. Om het onderzoek "Microflora of the penile skin-lined neovagina of transsexual women" te citeren:

"Based on Gram stain the majority of smears revealed a mixed microflora that had some similarity with bacterial vaginosis (BV) microflora and that contained various amounts of cocci, polymorphous Gram-negative and Gram-positive rods, often with fusiform and comma-shaped rods, and sometimes even with spirochetes. Candida cells were not seen in any of the smears.

On average 8.6 species were cultured per (trans ed.) woman. The species most often found were: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus anginosus group spp., Enterococcus faecalis, Corynebacterium sp., Mobiluncus curtisii and Bacteroides ureolyticus. Lactobacilli were found in only one of 30 women."

Dus eigenlijk ontbreken alleen de lactobacillen in een neovagina en zelfs die niet altijd. Misselijkmakend om vaginaplastiek "een voeg snijden van een snikkel" te noemen, je hebt gewoon een volledig functionerende, lubricerende vagina. Ik heb wel eens verzuimd mijn transgender verleden te vermelden aan een incidentele bedpartner en die had serieus niets in de gaten. En los van de technische details: volgens de connaisseurs die een likje mochten wagen, is de smaak identiek.