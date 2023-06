Mag ik nog zeggen dat het me helemaal niets interesseert wat andere mensen doen zolang ze zich maar aan onze wetten houden?

Of mag dat ook al niet meer.

Verder is dat geleuter over vrouw/man/binair of derde geslacht helemaal niets nieuws. Antropologen die culturen van weleer over de gehele wereld bestuderen weten dit soort simpele dingen. Het was niet eens vreemd in de verschillende islamitische imperiums. Het was niet vreemd bij de Chinezen. Niet raar bij Noord- en Zuid Amerikaanse natives. Niet in Thailand. Niet in India of Indonesië.

Weet je wie er over lopen te zeuren? Europese mannen en een paar vrouwen. Waar jullie de tijd vandaan halen weet ik niet. Het boeit me niet, het was altijd al zo, niets is veranderd hooguit de acceptatiegraad en dat is enkel positief voor de mensen die "anders" zijn. Daar kan ik mee leven.

Maar fijne voortzetting met geneuzel over iets wat zo oud als de mensheid is.