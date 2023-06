Tip voor deze zonnige dag.

Het is extra gezond om je arie bloot te stellen aan zonnestralen.

Dan breng jij je chakra's weer op een lijn.

Er zijn 2 technieken om dit te doen.

Je kunt op je rug gaan liggen met je benen in de ligt.

Of je gaat op je knieën gebukt met je arie naar de zon toegewend.

In het begin is het aan te raden je bruine sterretje in te smeren met anti zonnebrandcrème.

Kun je gewoon op je balkon of in je tuin doen, en als je geluk hebt dat de zon naar binnen schijnt kun je het zelfs binnenshuis doen voor het open raam.