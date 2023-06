Om de hoek bij het Haunted Museum in Nottingham is een spookbusje met opzet over een aantal mensen gereden, waarbij voor zover op dit moment bekend drie doden en drie gewonden zijn te betreuren. De eerste slachtoffers zijn om vier uur 's nachts al gevonden. De 31-jarige bestuurder van het busje, volgens de ooggetuige hierboven een zwarte man met dreadlocks, is op meerdere straten ingereden op argeloze burgers, want op andere plekken zijn later nog een dode en drie gewonden aangetroffen. De politie heeft schoten gelost op het busje en de man is daarna uit zijn moordwapen gesleurd, getaserd en gearresteerd. Autoriteiten gaan ervan uit dat de drie losse aanrijdingen met elkaar verbonden zijn, hetgeen ons gezien de nu bekende informatie logisch klinkt. Verdachte zit vast op verdenking van moord, dus 'rijden onder invloed' lijkt het in ieder geval niet. Overige aanleidingen of motieven nog onbekend, dus we laten dat gedeelte nog even bij onze inside voices. Op de Sky livestream onderaan dit topic, is de "verwarde man"-suggestie alvast wel genoemd, evenals de suggestie van terrorisme, maar verder dan die speculaties wil men niet speculeren.

Vermoedelijk aanhouding van vermoedelijke dader

Beschrijving van de gebeurtenissen

Sky Livestream