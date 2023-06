Alle gekheid op een m’n stok…

Er is natuurlijk helemaal geen ophef.

Daily Mail past natuurlijk gewoon het DPG -AD truukje toe.

Iedereen lekker clicken.

“By Marta Jary For Daily Mail Australia”

Die doet alsof er ophef is, maar da’s niet echt.

Kijk zelf maar even op de Twitter van Mail online…..

Het eerste wat je ziet is een dame in bikini met cup 38JJ.

Blank en slank.

Click maar even.