Bij luchtvaart- en ruimtevaarttechniek was er een lector Inleiding Aerodynamica. Hij was begeesterd van het vak, en had op zijn zolder een kleine windtunnel gebouwd waarmee hij schitterende zwartwitfoto's maakte. Tijdens een college kwam hij in tijdnood, en negeerde de pauze en ging op de muur verder. Nagenoeg iedereen die later verder ging met aerodynamica en de gekoppelde niet-lineaire transportvergelijkingen, met oa warmteoverdracht, weerstand en turbulentie, noemde zijn eerstejaarscolleges als een belangrijke reden. Een (technische) universiteit is allereerst een school, waar je onder andere leert hoe je onderzoek doet. Dat doe je het beste met een leuk onderwerp, of het het seksleven van een fruitvliegje is, of de overtrekeigenschappen van een scherprandige deltavleugel is, dat is secundair. Publish or parish is al helemaal niet van belang. Sterker nog, dat zorgt dat het allerbelangrijkste vakgebied van tegenwoordig, de uitgekristalliseerde thermodynamica, ondergeschoffeld wordt. Dat is trouwens tevens een van de struikelvakken van de TUe. Ook in het universitaire onderwijs heb je diversiteit nodig qua diepgang, van inleiding tot, tot aan Aero IV.