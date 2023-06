In een email-correspondentie in handen van Sky News, aangevoerd als bewijsstuk in een intern onderzoek van de Britse luchtmacht, tussen "a squadron leader in the recruitment force to a sergeant, with another officer also included" uit januari 2021 blijkt hoe agressief de diversiteitsdruk op de Britse luchtmacht werd opgevoerd. Sky News heeft besloten de namen van het betrokken "middle management" anoniem te houden, maar het toont natuurlijk wederom aan hoezeer de Westerse managers-wildgroei zich laat gelden.

In de email valt te lezen:



"I would be grateful if you could provide me with a breakdown of the candidates awaiting boarding, by Br [branch - the type of profession, such as pilot, engineer or chef] and BAME [black, Asian and minority ethnic]/Female. I noted that the boards have recently been predominantly white male heavy, if we don't have enough BAME and female to board then we need to make the decision to pause boarding and seek more BAME and female from the RF [recruitment force]. I don't really need to see loads of useless white male pilots, lets [sic] get a [sic] focussed as possible, I am more than happy to reduce boarding if needed to have a balanced BAME/female/Male board."

Een woordvoerder van de Britse luchtmacht meldt inmiddels dat 31 blanke mannelijke pilot tijdens hun opleidingstraject gehinderd zijn door diversiteitsbeleid. Een getuige meldt dat hij "was held back from starting an RAF cyber training course because he was a white man so he missed out on receiving a golden hello worth £5,000. It also meant he was paid later and unable to advance as fast as his female and ethnic minority counterparts."

Twee maanden na de emails over "useless white male pilots" kondigde de RAF trots aan dat het hun diversiteitsdoelen van 20% vrouwen en 10% etnische minderheden had behaald. En uiteraard leest die tekst als een buzzword-hersenbloeding:



"Royal Air Force Recruitment and Selection – in collaboration with key stakeholders - has been working extremely hard to make the RAF a more diverse organisation that is better reflective of the society it serves. Through targeted interventions, within a legal framework of Positive Action, across the attract, recruit and select space, a wide range of stakeholders have been engaged, including BAME and Gender Networks, to identify barriers to BAME and female recruitment."

Veel meer useless white male pilots na de breek.

En dan twee maanden later trots dit persbericht

"Useless white male pilots"

"Useless white male pilots"

"Useless white male pilots"

"Useless white male pilots"

Een echte useless white male pilot