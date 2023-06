Kaarten voor de Zwarte Cross zijn als rare earths, verstandige politici en Russische democraten: er zijn er niet zoveel van. Het mooiste evenement van het jaar is altijd binnen een paar dagen uitverkocht en dus is het bemachtigen van deze toffe toegangsbewijzen een hels karwei.



Gelukkig zijn je vrienden van GeenStijl mediapartner van de Zwarte Cross en dus hebben wij de allerlaatste kaartjes in handen! Wij verloten de komende weken 30 x 2 dagkaarten (dat is dus zestig, 60!) onder onze GeenStijl Premium-leden met een jaarabonnement!



Om kans te maken dien je een jaarlidmaatschap van GeenStijl Premium te hebben (word hier lid) en vervolgens kun je je aanmelden via dit formulier.



Heel veel succes en wie weet zien we jou op de Zwarte Cross!



*Bestaande Premium-leden mogen natuurlijk ook gewoon meedoen!