Ja dat krijg je dat ongeluk met de kar op het spoor laatst. Dan regelt Nederland alles kapot, omdat het volk moord en brand schreeuwt en de fabrikant aan de hoogste boom wil knopen. Dus extra regels. Keuringen, certificaten, niet omdat het extra veiligheid geeft maar omdat dan de aansprakelijkheid helder afgebakend ligt een dààr draait alles om. Wie krijgt de schuld ervan? Dat één of ander dom wicht zo'n electrische bolderkar dan niet begrijpt en op het spoor parkeert, daar gaat het niet over. Nee het gaat over de remmen, de constructie, de vergunningen.

Dit is wat we zelf graag wilden. Ook jullie, reaguurders, maar omdat het nu ome Piet is met een trein, moet nu alles weer kunnen want is de overheid weer als vanouds de vijand. Echter als ome Piet kindertjes dood rijdt met zijn trein, dan komt het volk in opstand. Wie heeft dit ooit toegestaan? Klinkt het dan uit duizend kelen.