De groene en globalistische gifmengers hebben weer een maniertje gevonden om de intens slechte kwaadaardige boerenstand een soort landverraad te verwijten. Precies het type mens dat ieder jaar gezever en gedoe ontketent omdat ze dooie moffen, andere oorlogen, het slavernijverleden en de genocide op transgenders willen betrekken in de jaarlijkse veel te heilig gemaakte hoogmis van de Holocaustherdenking, zijn thans laaiend over een paar boeren die hun Nederlandse vlag nog in proteststand hebben hangen. Zurige vingerwappende fatsoensnazi's die een beetje Nederlands nationalisme altoos enger vinden dan een religie van een miljoen jodenhaters die diep onder de nationale huid is gekropen, huichelen plots de grootste aanbidders van de nationale driekleur te zijn. En maar weer gillen over onmeetbare haatwaarden als fAtSoEn en ReSpEcT om een sociale groepsdruk op te bouwen tegen de boeren, die in hun vrijheid bedreigd worden door de verpletterende staat. Weet je wie trouwens ook enorm goed gedijde bij nationaal-sociale groepsdruk?

Ondertussen knutselen de rijkverwende en totaal wereldvreemde Voltsoldaatjes van het globalisme "nieuwe" blauwe vlaggen waarmee je iedere denkbare burgeroorlog in Europa kunt ontketenen, maar neeeee, het zijn natuurlijk de boeren die over de boekenkast van Anne Frank pissen hoor. Dat strontvervelende 4 en 5 mei zijn al jaren zo moreel doodgeknuppeld dat die twee minuten stilte ondertussen voelen als de minstens zo welbekende Two Minutes of Hate. En dat terwijl het allemaal zo ontiegelijk simpel is: in een vrij land, dat zijn vrijheid zegt te willen vieren, mag iedere vrije burger in volledige vrijheid met de vlag van zijn vrije land doen wat hij zelf wil. Of wat zij wil, want je hebt ook vrouwen met een vrije mening tegenwoordig. Enfin, op 6 mei herdenken we weer een week zinloze ruzies over zinloze bijzaken in een land dat al zo lang in vrede leeft dat het niet meer weet wat vrijheid überhaupt betekent. En Pim Fortuyn, die herdenken we ook op 6 mei, als slachtoffer van groepsdruk.