Dat legioen, waar (in elk geval destijds) enkel de Fransman officier kan worden. Alles er onder is 'expendable'.

Een legale manier om vlot onder de problemen vandaan te komen (tenzij je echt crimineel bent), een Franse identiteit te krijgen, in ruil voor een aantal jaar voor Frankrijk heel vlot in het front te worden gedropt.

Het vraagt om types die heel primair reageren (direct erop los kunnen meppen), maar nog net wel zo gedisciplineerd zijn dat ze Franse commandos zonder vragen uitvoeren.

Kende vroeger er eentje die erin heeft gezeten, was destijds de eerste keer dat ik überhaupt iemand hoorde vertellen over anale seks. Ja, dit was ver voor internet, en video kon ik uiteraard niet afspelen waar pa en moe bij zaten...