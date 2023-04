Dat was even schrikken toen we hedenochtend ons dagelijks nieuws kwamen halen op Teletekst 101! Olga Commandeur stopt met Nederland in Beweging! Eerst Karl Noten die lolly's ging uitdelen op het schoolplein en nu Olga (64) die achter de geraniums duikt. Hoe moeten we nu vitaal oud worden? Nederland in Bewegen is een nabrander van NOS Sportief, dat werd opgericht omdat er bij de NOS twee types werken: dikzakken en mensen die achter de wijven aan jagen. Toen dachten ze: die dikzakken willen we niet, en toen begonnen ze NOS Sportief. Later werd dat dus Nederland in Beweging en Olga werd van de atletiekbaan geplukt om die oudjes van hot naar her te laten stappen. Gelukkig is er reeds een opvolger gevonden: Raisa Blommestijn, om een baantje verlegen nu het niks is geworden bij Maes Law Ongestoord Nederland. Arnold Karskens werd ook benaderd, maar die is veel te heteroseksueel. Enfin, Olga, bij dezen waarderen we je met de Hoogste Onderscheiding in de Orde van GeenStijl: bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

1984: Olga op de Olympische Spelen van Los Angeles

1999: Olga met Karl Noten (programma heette eerder NOS Sportief)

2003: Olga met Karl Noten

2004: Olga met Karl Noten

2007: Karl gekinderpornood, Olga gaat vreemd met Duco

2007: Olga danst op het ijs

2014: Olga met actrice Bobbi Eden

2019: Olga voelt zich sterk

NU: tijd voor een welverdiende oude dag