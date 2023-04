Jarenlang is Richard de Mos gevolgd en vervolgd. De politie zette zware middelen in, echt alles werd uit de kast gehaald. Dit heeft recherche en justitie veel tijd en energie gekost en het OM wordt ongenadig hard teruggefloten door de rechter. Dat het OM met lege handen naar de rechtbank komt en met lege handen vertrekt, bewijst dat de verdachte onkreukbaar is. Er was 22 maanden cel geëist.

Ik begin een beetje allergisch te worden hoe gemakkelijk succesvolle oppositiepartijen vervolgd worden. Het is ontzettend moeilijk een nieuwe partij op te zetten, dat is echt nachtwerk. Als je dan de top van een partij jarenlang vervolgd, kunnen ze hun werk niet volwaardig doen en saboteer je zo'n partij. Als we een onderzoekje moeten doen over corruptie, dan is die over politieke vervolgingen.

Wat deze zaak extra triest maakt, zijn de strafzaken waar hetzelfde OM helaas niet aan toekomt. We praten over vrouwenrechten en veilige omgevingen, ondertussen liggen er bijna duizend zedenzaken bij de politie op de plank. Oh, sorry geen tijd, kom volgende maand maar terug. Een structureel probleem dat nog ouder is dan de het toevallig gelekte strafdossier tegen Richard de Mos.

Politie en justitie hebben de vrijheid te kiezen welke zaken ze wel of niet vervolgen. Ze verliezen de grip op de drugshandel. Het lukt niet genoeg kopstukken te vervolgen, de nieuwe generatie staat al klaar en het geweld wordt steeds openlijker en intensiever. Het parlement spreekt over subtiele ondermijning terwijl de burger last heeft van keihard geweld op straat.

De timing binnen deze strafzaak kan niet onbesproken blijven. De arrestatie en doorzoekingen waren vlak voor het aftreden van burgemeester Krikke, Richard de Mos had haar anders mogen vervangen. 2018 zei Krikke nog: “mooier dan dit wordt het niet, het waait heel erg hard” Op RTL Business Class zei ze hoe bruisend Scheveningen is, en de jaarlijkse steeds grotere vreugdevuren fantastisch vond.

Van Krikke haar trots bleef niets over toen de wind verkeerd stond en er een poging werd gedaan half Scheveningendorp in de fik te zetten. Het onderzoek van de Onderzoekraad voor Veiligheid was vernietigend over het ontbrekende veiligheidsbeleid van de gemeente. Die conclusies waren vooraf bekend. Op 1 oktober 2019 werd Richard de Mos kapot gemaakt, op 6 oktober trad Krikke af.

De verhoren van de Richard de Mos in deze strafzaak waren pas elf maanden later, september 2020 vlak voor de verkiezingen van de gemeenteraad. Daarmee doorkruiste het OM een normale campagne. Toen gaf het OM al aan dat een inhoudelijke behandeling minimaal nog een jaar ging duren, nota bene voordat het verhoor van Richard de Mos gestart was.

De strafeis tegen Richard de Mos zat zes weken voor de verkiezingen van Waterschappen, Provinciale Staten en indirect de Senaat. Hem kon je toen kiezen als lijstduwer, maar het was ook een landelijk signaal om niet op nieuwe oppositiepartijen te stemmen. De vrijspraak kwam pas na de verkiezingen, dan is de schade al gedaan en volledig onherstelbaar.

Kijken we naar de afgelopen jaren, dan zien we meermaals een OM dat op het ene moment net een paar dagen, weken of maanden op tijd is, en het andere moment een jaar stilstaat. Ik wil heel graag weten of dit allemaal toeval is, of dat er een poppenspeler het ene moment gas geeft, en het andere moment op de rem trapt. Meerdere keer toeval geloof ik niet in.

Onafhankelijke rechtspraak klinkt leuk, maar is in deze casus echt mosterd na de maaltijd. De politieke carrière van Richard de Mos en ontwikkeling van zijn partij heeft jarenlang op pauze gestaan, die tijd krijgt niemand terug. Rond zijn partij is een cordon sanitaire gelegd, eindeloze onderhandelingen zorgden ervoor dat Den Haag als laatste een nieuw bestuur had.

Het OM is teleurgesteld en overweegt over een hoger beroep. Voor hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard is het na al deze jaren genoeg geweest. We hebben jaren gewacht op een smoking gun, die is er niet, nu is het tijd om Richard de Mos en de Haagse politiek te bevrijden van deze zaak. Hart voor Den Haag / Groep de Mos is de grootste partij van Den Haag, daar kan je niet omheen.

Gezien hoe lang en hoeveel zware opsporingsmiddelen zijn ingezet, hadden we moeten zwemmen in bewijs. Het OM had vooral citaten die met hun context een compleet andere betekenis hadden. De advocaten van Richard de Mos hoefden alleen de rest van het gesprek aan te reiken. Dat soort spelletjes heeft echt niemand tijd voor. Daarin zit een stukje wangedrag van het OM. Je kan Richard feliciteren met zijn vrijspraak, of condoleren met een jarenlange heksenjacht.