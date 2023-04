Deze: onzin

Het is iedere keer hetzelfde liedje. Een idioot in een voetbalstadion doet iets idioots, en dan gaan allemaal andere idioten zeggen: 'dat zijn geen supporters'. Maar zijn de lui die gisteren ook iets op het veld gooiden maar niet het hoofd van een Ajacied raakten dan ook geen supporters? Zijn de lui die 'Hamas, hamas, de Joden aan het gas' meezongen met een door Feyenoord ingehuurde artiest dan ook geen supporters? Zijn de lui die Davy Klaassen en zijn collega's uitfloten nadat ze wonder boven wonder alsnog terugkeerden op het veld dan ook geen supporters? Zijn de lui die Klaassen uitjouwden toen hij alsnog moest worden vervangen dan ook geen supporters? Zitten er week in week uit 49.999 mensen in een voetbalstadion die precíés weten hoe ze zich 90 minuten lang zo debiel mogelijk kunnen gedragen zonder dat iemand een aansteker op zijn hoofd krijgt, zij zijn namelijk echte supporters, en duikt er dan opeens één 32-jarige man uit Roelofarendsveen op die de sfeer totaal verkeerd inschat?

Wij zeggen heus niet dat elke voetbalsupporter een hooligan is, maar elke hooligan is wel een voetbalsupporter. En wij weten ook niet wat de oplossing is voor voetbalgeweld. Maar hotemetoten (of ze nou in een mantelpakje lopen of in een Adidas-trainingspak) die 'dat zijn geen supporters' roepen, brengen haar niet dichterbij. Het zijn wél supporters (en hufters). Deal with it.