: Die beschuldigingen aan het adres van Osterhaus zijn onderzocht door FTM. Conclusie: geen bewijs. Heb dat destijds behoorlijk vaak onder de aandacht gebracht hier. Net als het nepnieuws dat Rutte strafrechtelijk zou zijn veroordeeld voor 'discriminatie' blijven sommigen het maar herhalen. Het is hardnekkig fake news waarmee het "ik stel alleen vragen-volk" zich wel een beetje te kijk zet. Ik heb jou overigens hoger zitten.

"Van de verhalen dat Ab Osterhaus momenteel financiële belangen heeft bij de coronapandemie, blijft bij beschouwing geen enkele concrete aanwijzing over. De viroloog doet op zijn instituut in Duitsland mee aan onderzoek naar een mogelijk vaccin, maar dat is zijn werk.

Kunnen we dan wel concluderen dat Osterhaus in 2018 de miljoenen op zijn rekening kreeg gestort die hij vergaarde dankzij de massale aankoop van tientallen miljoenen Mexicaanse griepvaccins door regeringen over de hele wereld?

Ondanks het gegeven dat Viroclinics een bedrijf is dat in de farmaceutische wereld opereert, verkocht – en verkoopt – het geen vaccins. Het is een laboratorium dat onderzoeksdiensten verleent aan farmaceutische bedrijven. Het bedrijf was voor het grootste deel in handen van het Erasmus MC, waar het een spin-off van was. ‘Toen we Viroclinics oprichtten, was er helemaal niet het perspectief dat zo’n soort bedrijfje ooit veel geld waard zou worden,’ zegt Osterhaus er zelf over. ‘En ik heb 20 procent van mijn betaalde vaste baan opgegeven om het mee te helpen opbouwen.’

Het werd een succes: private-equityfonds Gilde Healthcare zag potentie in Viroclinics en kocht in 2013 het meerderheidsbelang van het Erasmus MC. De waardestijging vanaf dat moment is te danken aan de inspanningen van Gilde Healthcare. ‘Gedurende onze investeringsperiode hebben we geïnvesteerd in de uitbreiding van faciliteiten, het aantal werknemers verdubbeld en ingezet op extra commerciële inspanningen om aanvullende virale markten te bedienen,’ aldus managing partner Jasper van Gorp in 2017 in een persbericht over de verkoop van Viroclinics voor tientallen miljoenen aan investeerder Parcom. Dat was ook het moment dat Osterhaus zijn aandelen verkocht. De 5,6 miljoen euro is de beloning die hij als aandeelhouder ontving voor het bedrijf dat hij zelf hielp opbouwen.

Argos blikte in 2013 in de serie Medialogica kritisch terug op de uitzending waarmee het allemaal begon. Was het wel fair geweest om als ‘feit’ te stellen dat Osterhaus economische belangen had bij de grieppandemie? ‘Misschien was dat te kort door de bocht,’ zegt journalist Eric Arends van Argos in die uitzending. ‘Wij hebben niet kunnen aantonen dat Viroclinics miljoenen extra heeft verdiend door die Mexicaanse griep.’

Het was ook allemaal goed uitgezocht en netjes geregeld, benadrukt Osterhaus. ‘Dat heeft geleid tot een aantal zeer waardevolle bevindingen in het verleden, waarvan Matrix-M er overigens een van is. Dat is een van de belangrijke adjuvantia die nu in de wereld gebruikt gaat worden in de bestrijding van Sars-cov-2. Viroclinics is uitgegroeid tot een lab met honderden werknemers waar belangrijk onderzoek wordt gedaan.’

En daar is Osterhaus trots op. ‘Dan kun je zeggen: ja, u bent wetenschapper, het is u verboden om aan commerciële activiteiten mee te doen. Maar is het niet gewoon mijn burgerrecht om dat te mogen doen?’"