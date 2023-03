Straatwaarde: zo'n $600K. Om heel specifiek te zijn, het gaat dus om deze zes Hellcat Jailbreaks van autodealer Don Franklin Somerset Chrysler Dodge Jeep Ram te Somerset, Kentucky. Het kostte de autodieven in totaal 40 seconden en dan behoor je natuurlijk natuurlijk wel tot bovenste van de zeven klassen. Maar misschien was het niet hun eerste keer, want in september 2022 werden er ook al vier Hellcats uit dezelfde showroom gestolen. De grote anticlimax is wel dat vijf van de zes auto's diezelfde avond al teruggevonden werden omdat de GPS-trackers nooit onklaar gemaakt zijn, en een van die vijf total loss ging tijdens de politieachtervolging. Maar mooie beelden zijn het wel, prachtig kleurpalet ook (de auto's bedoelen we!!!).

Deze, al is dit een duurdere Widebody (de auto) [het is vrouwenweek sorry]

Stealing Eleanor