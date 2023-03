The Room (2003, wiki). Met afstand de slechtste film aller tijden en daarmee zo betoverend het nog twintig jaar later en vijf jaar na een film óver de film - The Disaster Artist - nog altijd een onuitputtelijke bron van overpeinzing en plezier is. En ja, dan ben je als film toch gewoon buitengewoon geslaagd? Ditmaal wordt de film compleet opnieuw gemaakt met in plaats van Tommy Wiseau (wiki) in de hoofdrol, een van de beste acteurs van onze tijd: Bob Odenkirk (bekend van). Volledig trouw aan die nucleaire treinramp van een script en met de oprechte intentie daar het best mogelijke van te maken. En dat allemaal voor de liefdadigheid. Enorm veel zin in.

Trailer, soort van

greenscreenshot

Bob zelf:

Beste momenten uit de beste film