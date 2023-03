Het is wel: naja, zeg maar alle grafstenen met bende-symbolen vernietigen teneinde die gehele doodscultus uit hun sociale weefsel te branden. Want zo gaat dat blijkbaar in Bitcoin-theocratie El Salvador: total annihilation. Dit weekend publiceerde het land de onderstaande videos waarin 2.000 bendeleden geparkeerd werden in een nieuw gevangeniscomplex dat gebouwd is om in totaal 40.000 bendeleden elkaar levend te laten verslinden. Maar tussen die belangrijke bezigheid door, moet er natuurlijk ook gewoon gewerkt worden.

Maar president Nayib Bukele is ook geen lieverdje of constitutioneel jurist!

Eindeloos draadje met El Salvadoraanse steunbeteugingen

V Day