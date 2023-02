GeenStijl is nu echt de weg kwijt. Moet er eerst weer nieuw nieuws komen? Aardbeving bij Istanbul?

Wijd anders eens uit over dat waterdamp het sterkste broeikasgas is en ook het meeste voorkomt van allemaal. En dus ook dat, nu wel alle waterverdamping hebben geëlimineerd door in 200 jaar alle oerbossen te kappen, drogere (en warmere) zomers hebben. En dus ook dat daarom het broeikaseffect in de zomers tegenwoordig veel zwakker is dan 200 jaar geleden. En dus ook over dat CO2 helemaal niet de dominante oorzaak van de opwarming van het klimaat is? En over hoe Nederland er had kunnen uitzien als we de verzonnen problemen omtrent het uitstoten van stikstof en CO2 niet hadden gehad?