Dames en heren, de toekomst is nu. We gaan stoppen met ouderwetse dingen zoals: huur betalen. En we gaan beginnen met moderne dingen zoals: een woonabonnement. Dat is volstrekt niet dystopisch en betekent heus niet dat mensen zomaar uit hun huis getyft kunnen worden terwijl ze veel te veel geld betalen voor een veel te kleine woning metzonder privacy. Het is juist urgent! En duurzaam! En modulair! En circulair! En duurzaam! En swipen! En duurzaam! Vandaar ook dat alles in het Engels moet, want anders is het niet duurzaam natuurlijk. Dus geen sportruimte maar een The Jungle-Junky Gym, geen dakterras maar The Breeze, geen parkeerplaats (voor je fiets, niet voor je auto natuurlijk, hahaha, een eigen auto) maar The Bike Hive, geen gemeenschappelijke keuken maar The Social Kitchen, geen conciërge maar The Ranger en geen tuin maar een For-Rest. Fijn dat die tech-ondernemers eindelijk een keer 'wonen' aanpakken na al het zegenrijke werk van Uber voor de taxibranche en de geweldige verfrissing van de binnensteden door AirBnB. Wij kunnen niet wachten. You will own nothing and you will be happy!

Nederland gidsland!

Lekker disruptive, een huis bestellen als een wokgerecht

Meh woordgrap in het Nederlands

Ondertussen