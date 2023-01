We dachten dat we er met die zeven marketingvinkjes van Joris L. wel waren, maar vandaag verdubbelde het AD de lijst met oneerlijke voordeeltjes. Nog zeven extra redenen om uw schuldig te voelen over uw eigen succes. Wij van GeenStijl willen niet achterblijven en gooien er daarom nog zeven extra oneerlijkheden tegenaan. Zeven redenen die onbedoeld de rode loper uitrollen richting een ongekend succesvol leven. Hoeveel vinkt u er aan?

1) Vriendjes bij het CDA. Waar de rest van de wereld tegen een muur van onwillige bureaucratie oploopt, slide u in de DM's van Hugo. Kennis van zaken, kwalitatieve producten en competitieve prijzen? U heeft dat niet nodig als vriend van de partij. Hugo regelt het wel zonder betrokken te zijn.

2) Geen ethisch besef. Waar anderen zich stoppen walst u zonder schroom dat dorpje in Afrika plat. Het succes ligt voor het oprapen als u zich niet laat tegenhouden door onbenulligheden als mensenrechten en respect. Ook ideaal als u ooit een WK wenst te organiseren.

3) Familie van John de Mol. U kunt weliswaar niet zoveel, maar u bent familie van John de Mol, dus dat maakt niets uit. Daar is volgens John de Mol zelf helemaal niemand van onder de indruk, maar in de praktijk komt u overal mee weg. Stuur eens een foto van uw vleesstaaf naar een collega of sla uw vriendin tot moes (verzonnen situaties, elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen berust op louter toeval, red.): wie maakt u wat? De familieband geeft u tenslotte niet alleen toegang tot John de Mol, maar ook zijn advocaten.

4) Flexibel met principes. Waar anderen principes zien als geschreven in steen, bent u bekend met de term erosie. U haalt mensen over met keiharde standpunten, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt u flexibel als een rietje. Ideaal voor een lange en succesvolle carrière in de politiek.

5) Lid van D66. Iedere baantjescarrousel heeft een favoriet paard en D66 is de RDR-White Arabian van de arbeidsmarkt. Uitgespeeld bij de NPO-subsidiespons? Kom lekker wethouderen in de hoofdstad! In de D66-carrousel zit u geramd voor de rest van uw leven.

6) Bekende papa. Ja, Joris sprak over welgestelde ouders, maar dat is niets vergeleken met bekende vaders. Of het nu over een alcoholverslaafde kroegzanger gaat of een kale en bebrilde dichter, een gele zwembroek dragende volkszanger of een toiletsmijtende monarch: met een bekende vader hoeft u zelf niets meer te kunnen. Gewoon een beetje met die achternaam pronken en het succes komt u vanzelf aanwaaien.

7) U bent GS Premium-lid. Met sommige voordelen wordt u geboren en anderen kunt u gewoon kopen. GS Premium-leden zetten een kroon op hun eigen leven en voegen zich bij de online elite. Is het eerlijk dat ze daarmee een streepje voor hebben op de rest van de wereld? Dat mag u zelf beslissen.