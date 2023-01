Echt heel vervelend dat het stamcafé overdag dicht zit: je hebt een ding waar je het over wilt hebben, maar uiteraard is er geen topic over. Acht uur later, als het stamcafé open is, is de urgentie weg. Bovendien krijg je (soms) veel meer commentaar dan je wilt waar je dan uit beleefdheid op moet reageren.

Het enige voordeel is dat je toch al te veel tijd op een schermpje doorbrengt, dus als meer dan de helft van je topics wegvallen spaart dat veel tijd: een geluk bij een ongeluk.

Bij Frisjes! -62.4 °C, twee dagen geleden, bracht ik, in het kader van het (politieke) klimaat in Europa de bruinkoolmijn in Duitsland ter sprake: 10 reacties erbij, allemaal weggejorist. Waarschijnlijk toch iets te off topic, want tot en met de eerste 5 reacties had ik gelezen en dat was allemaal redelijk keurig mijns inziens. Maar GU heeft altijd gelijk, dus daarna heb ik me maar een tijdje gedeisd gehouden. Tot ik hoopte dat het vergeven en vergeten was en ik probeerde daarna echt mijn reactie te verankeren aan het topic. Maar ja. Tant pis, zoals de Fransen zeggen.

On topic: ik ben blij dat er meer tiktok videos geaccepteerd worden want sommigen zijn echt heel goed. Zelfs al gaan ze niet over grote tieten.