Next best thing: hoe ik een keer in het Provinciaal Waterwinningsgebied van Noord Holland een Grote Schotse Grazer tegen kwam. Een stier. Minstens een halve ton zwaar.

Dan ben je zelf wandelen en denk je bij je zelf: waarom zou ik eigenlijk een stap opzij doen voor dat kreng? Ik lees nu overal dat je vooral in de natuur moet wandelen, wens je weer geestelijk in orde te zijn. Wat je ook doet, ga nooit een stier uitdagen.

Hoe psychotisch ook.

Ik zie die vader van zijn kudde nog "knikken". Ik ben een paar maatjes groter dan jij vriend. Ik ben en blijf een vleeseter, maar het godvergeten respect dat die dieren van mij genieten.

Of het is goed vlees, of ik consumeer het niet.