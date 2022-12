2 x 190 is peanuts en sigaar uit eigen doos. De overheid wil die sigaar m.i.v. volgende week weer terug, trouwens. In NL zijn de gas- en electriciteitsprijzen aan elkaar gekoppeld. I.t.t. andere landen. Dat is by design. Bij onvoorziene extreme prijsdalingen op de wereldmarkt van het ene, houdt de prijs van het andere het nog hoog, zodat de overheid geen geld "misloopt" (het schrikbeeld van de NL overheid). Aan de andere kant, bij extreme prijsstijgingen, zoals nu dus met gas, trekken de gasprijzen dat de prijs van stroom ook omhoog. Krijg je de triple whammy : hoogste energieprijzen, hoogste energiebelasting van Europa plus 21 % BTW daar weer over. De overheid harkt meer belasting binnen. Dit is ongetwijfeld de reden waarom politici ons al aan het voormasseren zijn voor het idee dat "de energieprijzen niet meer omlaag zullen gaan" (hoe weten zij dat ?) en dat we "al veel te lang veel te weinig voor onze energie hebben betaald" (daar hoorde je vroeger nooit iets over !). Zie het met dikke chocoletters in de T. al voor me : "Grote meevaller voor SCHATKIST". Heel fijn ja. Klaver, Kaag, Jetten en trawanten kunnen dat geld goed gebruiken om weg te geven aan andere landen, het klimaat en verduuujjjjzaming,