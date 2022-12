Al sinds de tijd van prof. Hoxha (vzmh), en vér daarvoor, lopen boomers, BN'ers en ander geprivilegieerd tuig te janken over dat u niet door mag rijden op de A27 omdat er ergens een stukkie bos in de weg ligt bij Amelisweerd. Nou weten wij toevallig iets van de geschiedenis van Holland (Holtland, van hout, weet u wel) en als wij in Dit Land ergens goed in zijn dan is het wel hout kappen. Dus hoppekee asfalteren die handel en jammer de bammer voor Carice, Erik, Leroy, Fedja, Birgit, Johan, Ingmar, Florian (klimaatmuzikant), Woongroep Amelisweerd, Jochem, Jean, Sofie, Vincent, Herman, Dennis, Maarten!, Denise, Ozan, Maarten, Lila, Joris, Anne, Wijnand, Abe, Els, Lesse, Dizzi, Han, Vivienne, Marijke, Willem, Cees, Tom, Halima, Hanneke en Barry, die gaan maar lekker op een van andere 280 wandelroutes van Natuurmonumenten wandelen. Want weet u wat het is. Als het beste argument ergens vóór een gedicht van Vincent Bijlo ("de vogels en de ringslangen zijn al chagrijnig/stop, asfaltfetisjisten, laat dit lapje, dit stukje, het is al zo weinig") is, dan hebben de tegenstanders waarschijnlijk gelijk. RIJDEN RIJDEN RIJDEN!

GeenStijl endorses this tweet