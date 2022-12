Zo. Wij zetten even onze roze bril op om op ons roze blog te melden dat ze in de roze krant schrijven over een ouderwetse moderne wetenschappelijke DOORBRAAK. Het zou onderzoekers in de VS gelukt zijn "net energy gain" te realiseren bij een kernfusiereactie (of zoiets, red.). Dat betekent dus iedereen altijd overal gewoon een half uur douchen, alle thermostaten op 21 en de tochtstrips bij het oud papier. "Although many scientists believe fusion power stations are still decades away, the technology’s potential is hard to ignore. Fusion reactions emit no carbon, produce no long-lived radioactive waste and a small cup of the hydrogen fuel could theoretically power a house for hundreds of years." Dinsdag persco van Amerikaanse hotemetoten, nu al feest op het ministerie van Rob Jetten!

ANP-plaatje van kern dinges om het een beetje wetenschappelijk te laten lijken

