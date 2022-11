Noem een traditie en dit land vindt een manier om het de nek om te draaien. Sinterklaas is een slavendrijver, vuurwerk zorgt voor stress bij Fluffie, carnaval is culturele toe-eigening en carbidschieten onnodig onveilig. Het volgende slachtoffer dient zich al aan: het paasvuur. Die gezellige samenkomst voor het dorp, de viering van het licht van Pasen en het einde van de winter is een goeden reden om onder het genot van een biertje te babbelen met de buren bij een vrolijk knisperend vuur, maar ook deze traditie ontsnapt niet aan de ambtelijke ziekte om alles in regeltjes vast te leggen waarmee dit land besmet is. "Meerdere organisatoren van paasvuren in Overijssel moeten een extern onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke schadelijke uitstoot van het vreugdevuur, zoals te hoge stikstofwaarden." Of de vrijwilligers even een paar honderd euro per fikkie willen aftikken voor onderzoek zodat de ambtenaren hun Excelletjes kunnen updaten. En gezien alles buiten de Randstad in de buurt van een Natura 2000-postzegel ligt, moeten we concluderen dat de paasvuren snel zullen doven onder de bureaucratische blusdeken. De enige traditie die we overhouden is het slopen van tradities.