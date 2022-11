.... Or You Live Long Enough To See Yourself Become The Villain

Het gaat niet zo goed met Rudy Bouma. De Nieuwsuur-ambtenaar is een beetje aan het doordraaien in de neerwaartse spiraal van nepnieuws waar hij zich head first in gestort heeft. Het begon allemaal zo onschuldig, dat zoeken naar schimmelplekjes in louter het hardnekkige rechterhoekje van de digitale bijkeuken van het publieke debat. De redactie van Nieuwsuur liet hem maar een beetje begaan, zo kon die knul ook een beetje klooien in de blokkenhoek van hun berichtgeving. En ja natuurlijk, hij wist een heleboel tweetjes te weerleggen en dat is heel dapper en van het hoogste belang. Hij is er ruim voor onderscheiden in vele journalistieke parades. Maar Rudy ketende zich zo stevig vast aan zijn nepnieuwsjacht dat het zijn identiteit werd. Nu is er een programma online videoserie omheen gemaakt, en nu is de man die we allemaal tot vleesgeworden XKCD-meme zagen verworden definitief veranderd in wat hij altijd wilde bestrijden: de verbeten arrogantie van het ijzeren gelijk. EN JE HOEFT NIET MEER BIJ HEM AAN TE KLOPPEN VOOR SERVICE OP BESTELLING, OK? Want er is nu een online videoserie, zijn eigen online journaal zo je wil (weet je wie ook...?), en je kan zelf ook Googelen. Sjonge. Alleen een ambtenaar met baangarantie kan zo’n toon aanslaan tegen potentiële klanten, maar bovenal wensen we Rudy de vredige rust van bloemetjestuin Mastodon (shit daar wil ie niet heen) een ander corvee. Want deze identitaire glijval is, zoals we al zo vaak gezien hebben en niet in de laatste plaats dankzij zijn dappere opschoonwerk in de schimmelhoekjes van de sociale media, bijzonder gevaarlijk voor het mentale welzijn. We hebben allemaal wel eens op de rand van dat konijnenhol gestaan - en velen er aan verloren. Letten jullie een beetje op 'm, Nieuwsuurcollega's?

Get well soon, Rudy!