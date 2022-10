Meerdere geliefde en minder geliefde politici hebben Nederland al "vol" verklaard, niemand minder dan de wijze Zweedse autist-profeet Greta Thunberg schamperde al over de illusie van eeuwigdurende economische groei en nu lezen we ook nog in de Financial Times, waarvoor we op zaterdag altijd naar een bibliotheek in Oxford reizen om daar met een kop thee en een pijp in de leeszaal van een universitaire bibliotheek in een Chesterfield weg te zakken om al tut-tut-tuttend over de deplorabele staat van de wereldeconomie en de absurde olieprijzen te lezen maar goed, we dwalen af: we lezen dus in FT dat Nederland zowel vol is, zoals bijvoorbeeld Juliana, Fortuyn en Wilders allemaal al eens beweerden, als ook Greta's voorspelde grenzen van economische groei bereikt heeft. Oh, hoe ogenschijnlijk uiteenlopende werelden samen kunnen komen op een zaterdagmiddag in een Chesterfield van een bibliotheek in Oxford! Als het goed is kun je in bovenstaande tweet op een gratis leeslink klikken, maar anders hier de samenvatting: In Nederland zijn te veel mensen en varkens op te weinig oppervlakte, wordt er enerzijds te weinig gewerkt en zijn er anderzijds te veel diensten- en consumptiebehoeften, en eindigt dat allemaal in BOZE MENSEN die hun welvaart zien stagneren terwijl de fietsenstalling op het station te vol is om te parkeren. Kortom. Alles wat u al wist omdat u het dagelijks ervaart, staat in dat stukje samengevat. Wij wilden alleen maar even snoeven over ons wekelijkse tripje naar een universiteitsbieb in Groot-Brittanië. Cheers.