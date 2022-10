Nu we het toch over een Iraanse man hebben:

Holy Spider van de Iraans-Deense regisseur Ali Abbasi is een spannende, op feiten gebaseerde misdaadfilm over een seriemoordenaar die prostituees naar het leven staat. Dat is op zich nog niet zo bijzonder. Maar Holy Spider is aanzienlijk meer dan een goed gemaakte genrefilm – in de traditie van film noir – dankzij de bijzondere setting.

De film speelt zich af in de Iraanse heilige stad Mashad, waar journalist Rahimi onderzoek doet naar de godsdienstwaanzinnige moordenaar.

„Het verontrustende van de seriemoordenaar in mijn film, is dat hij helemaal niet zo slim is en ogenschijnlijk ook niet zo kwaadaardig. Hij is eigenlijk een heel gewone man: een prima echtgenoot en vader voor zijn gezin, een goede buurman. Zo was het ook bij de werkelijke zaak waarop de film gebaseerd is. Dat is pas echt schokkend.”

Begin deze eeuw groeide de moordenaar uit tot een soort volksheld bij het ultra-conservatieve deel van de Iraanse bevolking. „Dat zijn de Iraniërs die de Islamitische republiek nog niet islamitisch genoeg vinden. De moordenaar werd gezien als een gewone man die het heft in eigen hand had genomen om het land van morele smetten vrij te maken. Hij had zich ook heel bewust zo’n heldenrol aangemeten. Als je nieuwsbeelden terugziet van de moordenaar, zie je een ontspannen, zelfverzekerde man die een grote uitstraling heeft. Hij was iemand die gemakkelijk een zekere sympathie kon oproepen. Tegelijkertijd vraag je je af, als je die beelden terugziet: hoe kan dat, als je tegelijkertijd weet dat hij zoveel verschrikkelijke moorden op zijn geweten heeft? Die complexiteit wilde ik treffen.”

We hebben ons enorm ingespannen om de details zo accuraat mogelijk te maken. Prostitutie in Iran heeft weer net andere kenmerken dan in andere landen. Als je ’s avonds in het centrum van Mashad rondloopt, kun je de prostitutie niet missen. Dat speelt zich nauwelijks af in het verborgene. Toch zie je dat zelden of nooit terug in de films die over Iran zijn gemaakt.”

Vrouwenonderdrukking en misogynie kregen onvermijdelijk een plaats in de film. „Natuurlijk is dat een belangrijk thema van de film. Misogynie heeft in Iran diepe culturele wortels. Dat was al zo voor de revolutie van 1979, na de revolutie was dat nog steeds zo, dat gaat door tot op de dag van vandaag.

Iran is een complex land. Het beeld van een achterlijke cultuur in westerse media is vaak veel te simplistisch.” (NRC)