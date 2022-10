Gerda Karen Mieke is er maar wat trots op: de Shield Aer die ze om haar nek heeft hangen en die moet beschermen tegen "5G Chemtrails en van mensen die geprikt zijn met Gen en Rmna gif". Nou, goed voor Mieke toch? Alle begrip voor mensen die geen mondkapjes willen dragen want dat zijn enorm vervelende ondingen die je gelukkig helemaal niet meer op hoeft. En als je niet het ongemak van een klein gratis prikje in de rechterbovenpoot wilt, dan toch het gemak van een apparaat van 150 piek dat iedere dag in de lader moet? Kunnen we allemaal wel weer haha Mieke weten je kinderen wel dat je zonder begeleiding over de sociale media doolt gaan roepen maar dat is flauw en misschien in zelfs wel een schending van haar soevereiniteit. Bovendien hoef je het niet te geloven maar in de reviews zijn mensen superblij dat ze minder niezen en geen prikkende rode ogen meer hebben dus wie zijn wij om te twijfelen aan de heilzame werking van de Shield Aer. Lavendel geurt een stuk lekkerder als je niet steeds de chemtrails er doorheen ruikt! Hup Mieke en succes met je Telegramgroep, daar zitten de mensen die het weten en tevens echt begrijpen.