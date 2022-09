Natuurlijk wel. Want het is fantastische televee, en historisch bovendien. Alleen maar te vergelijken met de live-uitzendingen Golfoorlog (CNN), Twin Towers en het eerste seizoen van Big Brother (Talpa). Moet je toch eens kijken al die mensen. En wat een discipline. Dik 25 uur in de rij staan (niet iedereen haalt het 710 mensen naar ambulance of ziekenhuis), en dan ff kort bij de kist koekeloeren, met een buiging, kruis, kushand en af en toe een reverence die daar een curtsey heet. In Nederland had er al lang een Linda-lezeres aan zo'n berenmuts gevraagd waar de witte wijn is. Die berenmutsen wisselen iedere 20 minuten van wacht, en wie dat precies zijn staat hierrr uitgelegd. Ziet u iets anders alsdan The Queen op de stream, dan is er weer wat gebeurd. Iemand flauwgevallen, amokmakers, en of een malloot die 14 uur in de rij stond, alleen maar om de coffin te grabben.