Compleet waanzinnige gebeurtenissen bouwen met een AI model generator?

Met een AI-modelgenerator kun je met gemak compleet gekke evenementen of koppen van mensen maken. Hiermee kun je elk vereiste invoeren die jouw verbeeldingskracht kan hebben en voilà - er wordt een volledig functionerend evenement of wat dan ook gegenereerd. Of het nu een rampzalige ramp is of iets compleet grilligs en ongelooflijks. Zoals hierboven Rutte.

Een modelgenerator is een computerprogramma waarmee gebruikers modellen of simulaties van verschillende situaties kunnen maken. Dit kan op verschillende manieren nuttig zijn, waaronder bedrijfsplanning, simulatie en game-ontwikkeling.

De AI-modelgenerator helpt gebruikers modellen te maken die helemaal gek zijn. Dit kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het maken van nep-evenementen voor bedrijfsplanning of gaming, of voor het verkennen van mogelijke scenario's die zich in de echte wereld misschien nooit zullen voordoen.

Mogelijke toepassingen voor een Crazy Event Generator omvatten alles, van het testen van noodplannen tot het verkennen van nieuwe bedrijfsmodellen. Met deze tool kunnen gebruikers elk gek scenario creëren dat ze maar kunnen bedenken. Verscheidene instanties in NL (RIVM, KNMI etc.) maken er al druk gebruik van.

Dit soort dingen gaat serieus nog eens heel groot worden. Woorden als 'fakenews' verliezen hierdoor elke betekenis - je kunt het gewoon niet weten.