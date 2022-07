Altijd leuk. Dat steentje is een overblijfsel van de oude religie in Mekka van voor ome Moh. Net zoals het christendom ingepast me een smoesje. Zie ook hoe het midwinterfeest kerst is geworden. Ook om de handelaren in Mekka geld te laten verdienen. Door zo’n hadj te verplichten Konden ze binnenlopen.