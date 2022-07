Ja we weten het dus niet zeker maar ons is geen konijnenhol te klein. Bovenstaand een fragment van 29 mei jl. tijdens een concert in Chicago tijdens de into van een van hun slechtste nummers: "We're playing this for my brother Louis and his brothers. (...) As I said we're playing this for my brother Louis and his brothers." Maar heeft-ie het nou over DE Louis - een enorm enge vent? Dat is niet onwaarschijnlijk. Nation of Islam heeft het hoofdkwartier in Chicago en Farrakhan heeft er een woning van $1,1 miljoen. Chris Martin en Louis kennen elkaar, Chris heeft hem in 2020 om moverende redenen thuis bezocht, waarover Louis vervolgens weer klaagde dat Martin joodse vrienden bij zich had.

Enfin, zien we een hier een ontluikende nieuwe Anglo-Afro-Amerikaans-islamitische as? Of zien we weer eens spoken.

Louis vertelt over Chris' bezoek aan huis en z'n joodse vrienden

Het tweetal bij Louis thuis

Het is écht een enorme engerd. En dan ook nog eens een antisemiet!

Onderstaande time-coded hele concert want hier werken alleen echte journalisten

Laatste bolwerk van de onderzoeksjournalistiek

RIP Malcom X