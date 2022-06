Gefeliciteerd iedereen met Wereldmelkdag, want die witte motor is nog steeds goed voor u en soms moeten we even de simpele dingen in het leven vieren. Cleopatra baadde er al in en die werd uiteindelijk een riante 39 jaar oud, dus dan weet u het wel. Het nectar van het leven, maar dan met meer calcium. Boordevol met goede stoffen: zoals melk en meer melk. Ondanks wat sommige gierige supermarkten zeggen hebben we er genoeg van door dat zwart-witte uierleger in Neerlands weilanden. En ja, die zullen binnenkort allemaal wel plaats moeten maken voor goedkope woningen voor statushouders of sneuvelen als eerste burgerslachtoffers in de stikstofoorlogen, maar dan halen we onze witte goud gewoon uit het laboratorium. Dan hebben die duurzaamheidsdrammers niets meer te klagen en dat is waarschijnlijk beter dan de plantaardige concurrentie. Duurt nog wel even voordat het rond is, maar tot die tijd hangen wij onze mond aan de boezem van de Nederlandse melkveehouders en drinken we nog een glaasje.

Onnodig veel nuance hieronder

Tante Bel on fire