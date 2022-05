Wel ingewikkeld altijd die kleurcodes. Ik woon in Overijssel op zo'n 5 kilometer van Gelderland. Gelderland is geel. Overijssel is groen. Waarom lopen die kleurzones niet een beetje over in elkaar? Dat ik hier bijvoorbeeld toch ook nog een klein beetje geel heb i.p.v. alleen groen. Of dat ze 5 kilometer verderop niet alleen geel hebben maar ook een beetje groen.