Het allerstomst is om niet naar de toekomst te kijken.

Het best voorspel je de toekomst, door naar het verleden te kijken.

En als je dan de afgelopen 25 jaar neemt, zie je wat migratie en religie met een land doet (half Europa).

Naast de eigen cultuur is er een cultuur naast gekomen, dus geen samensmelting of integratie.

Twee aparte werelden, die zo verschillend zijn en enkel voor de nieuwkomers voordelen hebben gehad en hebben.

Kijkend naar het verleden, leer je dat de komende jaren de druk op de samenleving toeneemt.

De onderlinge verstandhouding tussen verschillende etniciteiten groeien scheef.

Het gevoel van de gemiddelde kaaskop dat de kans op een woning kleiner wordt.

Het irritante gevoel dat nieuwkomers voorgetrokken worden, bijna alles gratis krijgen en de kaaskop er krom voor mag liggen, nog zonder dat de nieuwkomer er ook maar iets voor gedaan heeft,

Dat schuurt, dat zorgt voor scheve gezichten.

Dat is iets wat veroorzaakt wordt door de overheid.

Ze gaan maar door, ondanks minder draagvlak.

De klagers worden simpelweg fascist, racist genoemd, wel zo makkelijk.

Dát, denk ik, is het stomste. Nu en in het verleden.

Kijk 25 jaar vooruit en je weet dat het een keer goed fout gaat.

Hoeft niet eens die “fascistische kaaskop” te zijn hè, zodra de “nieuwkomers”(moslims) in grote meerderheid zijn, begint de ellende pas echt.

Ook gericht tegen de overheid, en dan heeft er geen kaaskop meer mee te maken.