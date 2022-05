Een "entertainment-consultant" die tegen betaling door Heard (!) als getuige verklaarde dat Amber veel geld is misgelopen door Depp en vervolgens stevig (maar fact free, zie top comment hier) roddelde over het creatieve slop waar de Pirates-franchise in terecht gekomen zou zijn door Depp. Een arts die Depp nooit behandeld heeft maar zijn verloren vingertopje in twijfel trekt. En een freakshow-psychiater die Depp nooit in zijn praktijk had maar zichzelf wel eens bij een collega op de divan zou mogen vleien om over z'n eigen tics te praten (lolclips na de breek): wie dit proces niet gevolgd heeft, raden we nu alvast de Netflix-docu aan die over een jaar of wat in de streamingschappen ligt. En dan hebben we de vrouw in de zaal die riep dat ze een baby van Johnny had nog niet eens genoemd. Het leidt allemaal heerlijk af van alles dus we zappen weer fijn naar de Fairfax County Court live stream. Vandaag krijgt Depp rugdekking van een Warner Bros studiobons, morgen komt - naar verluidt - Kate Moss via videoverbinding haar ex-vriendje helpen. In Nederland moet Amber Heard het slechts nog doen met Debby Gerritsen.

Deze psychiater is zelf gek

Deze man is echt niet helemaal goed

Lekker diagnoses uitdelen aan mensen die je niet kent

Vrouw draagt Johnny's baby, volgens vrouw

Camille Vasquez opereert op arts