In de afgelopen week raakten we te elfder ure verslingerd aan het cinematografische schouwspel tussen de voormalige echtelieden Johnny Depp en Amber Heard, Hollywoodsterren van beroep. Depp klaagde zijn ex-vrouw aan vanwege haar - omfloerste, in #MeToo-opinie gegoten - beschuldigingen van huiselijk geweld en daarmee is een beerput aan de schaduwzijde van de roem geopend. Hij zou haar verkracht hebben met een fles, zij sneed een stuk van zijn vinger af en poepte in zijn bed, een psycholoog verklaarde Heard tot borderliner, voormalige werknemers van Depp grijpen de zaak aan om wraak te nemen voor hun eigen ontslag en allerlei vrienden van Heard, die gratis inwoonden in een pentagon penthouses en daar zijn drank opdronken en zijn coke opsnoven, verklaren nu dat Johnny drank & coke gebruikte maar niemand zag hem ooit uithalen naar haar. Maar wat toch het meest beklijft, is hoe Heard - zelf ook een stevige innemer, blijkens het proces - haar getuigenissen verpakt in gestolen verhalen, filmcitaten en zelfs Rihanna's retoriek (linkjes hier). Veel media lijken niet te kunnen verkroppen dat Amber Heard zulke vreselijke dingen zou hebben gedaan, maar in de comments kantelt er iets. Vandaag begint de laatste court week, vrijdag volgen de slotpleidooien.

Zelfs de Twitter-opinie wordt gewogen in deze zaak