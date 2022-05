Voornamelijk een extra bijdrage? Het probleem is dat ik dit een goed discussie platform vind, maar ik ben eigenlijk het niet eens met het rechtse discours en ik begrijp dat er gewerkt wordt aan het openhouden van het nachtcafé, maar recentelijk kan ik dus niet meer off topic reaguren. Twitter, net weer opnieuw erbij aangemeld, heeft nog niet de discussie functie die GS voor mij heeft over kunnen nemen. Ik wacht het dus nog even af. Kijken of ik binnenkort weer overdag off topic kan posten in het nachtcafé. Voel u vrij om deze reactie weg te jorissen als hij niet het gewenste enthousiasme uitstraalt.