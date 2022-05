De geruchten gonsden al de hele dag door de wandelgangen, maar nu is het Boevennieuws die definitief de stekker uit dat verhaal trekt: de nieuwsberichten over de dode bij een vechtpartij in de Rotterdamse Club Blu en het overlijden van voetballer Jody Lukoki gaan NIET over dezelfde persoon. De 29-jarige voormalige Ajax-, PEC-, en Twente-speler Lukoki kwam weliswaar door een geweldsincident om het leven, maar dat heeft niets te maken met de dubieuze Rotterdamse club. In het geval van Lukoki zou het gaan om een mishandeling door vier mannen. Congolese media melden dat hij daarbij is neergestoken bij het verlaten van een nachtclub. Wat de aanleiding was voor de geweldsuitbarsting is niet bekend. Dezelfde onduidelijkheid geldt voor de aanleiding van de geëscaleerde ruzie in Club Blu. Een getuige vertelde aan het AD dat een man (dus niet Lukoki) na een hoog oplopende discussie bij een ander een champagnefles op zijn hoofd kapot sloeg. De flessenzwaaier zou daarna, waarschijnlijk door de flessenkopper, met een vuistslag naar de grond zijn gewerkt en dat was genoeg om het einde oefening te maken. "De jongen die was neergeslagen is op een bank gelegd, verschillende mensen probeerden hem 'wakker' te krijgen. Dat lukte niet; hij werd blauw." Twee dieptrieste knokpartijen die weliswaar allebei resulteerden in de dood van een 29-jarige man, maar verder dus niets met elkaar te maken hebben. Dit mooie land staat elk weekend blijkbaar zo bol van de geweldsincidenten dat u die verbanden niet zomaar kan leggen en dat maakt het allemaal nog treuriger.