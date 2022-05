Wat is dat toch met die obsessie met rassen? Is er dan sinds de jaren 50 geen massieve vooruitgang in gelijkwaardigheid van mensen geboekt in de westerse wereld? Het wordt altijd gedaan alsof de racistische ellende nog nooit zo groot was als nu, maar gek genoeg wordt dat altijd verkondigd in landen, waar -arguably- de gelijkwaardigheid- van mensen het grootst is. Lekker veilig. Ik zou zeggen: begin maar eens in landen waar het duidelijk nog in de middeleeuwen staat en waar discriminatie zelfs in de wet staat: landen in het midden.oosten en Afrika. Dat zijn landen waar je om je leven moet vrezen als je grootmoeder tot een andere stam hoorde of wanneer je de "foute" variant van de één of andere religie vertegenwoordigt. En in Nederland klagen we dan over zwarte piet of dat iemand meent dat zijn afkomst de reden is waarom hij veroordeeld wordt wanneer hij net een kraakje gezet heeft. Ik zeg niet dat er geen racisme is en daar waar het voorkomt moet het keihard aangepakt worden, maar dat doen alsof in Nederland categorisch en institutioneel gediscrimineerd wordt moet maar eens afgelopen zijn. Ga dan in het midden-oosten protesteren, lieve wokies... maar dat durven jullie niet, hé? Veel makkelijker om in een veilig land te deugen dan om écht iets in de wereld te veranderen. Ik ben er klaar mee.