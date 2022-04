It's called fashion sweetie look it up

Bovenstaand in de kleine lettertjes staat dus geschreven: "biotracked elephants are often used to simulate (tickle) the testicles as a means to increase semen production and accelerate overall ejaculation harvest." Alleen een cynicus kan beweren dat hij uitgeleerd is. Maar goed, gisteravond op dag 2 van GeenStijls nietsontziende bezoek aan de Press Only Pre-Opening van de Biennale te Venentië (dag 1 vernam u hier), waren we getuige van een noviteit: het eerste Biennale NFT-paviljoen ooit.

En natuurlijk heeft de right click save as .jpeg-crowd in principe gelijk als ze zeggen dat NFT's onzin zijn omdat je afbeeldingen gewoon kunt 'stelen'. Maar dit concept gaat écht niet meer weg, en al helemaal niet nu Twitter en Instagram/Facebook/Meta werken aan een functie waarin je echt alleen als eigenaar van een NFT een apart soort omlijsting van je profielfoto krijgt als je de NFT als profielfoto gebruikt. En hoe futiel je zo'n online statussymbool ook kunt vinden: status is een eeuwig concept en het statustoneel speelt zich alsmaar meer online af. Dus ja.

Slurfmelken begeleid door live klassiek duet is - net als NFT's - de toekomst

based

Oprecht een toffe dit: de "Backdated NFT/ Ethereum stamp"

"Backdated NFT/ Ethereum stamp (2016-2018-2021)" is an NFT minted in the past. A paper portrait-as-postage-stamp of Vitalik Buterin from 2016 is rubber stamped with the details of a token issued with a different digital asset in 2018. The original digital asset is replaced with an image of this stamped portrait, performing the impossible."

In geval van interesse hier te koop. Meer achtergrond van deze NFT die opzettelijk een technische zwakke schakel van NFT-techniek aantoont, leest u hier.

deze (save as dan!!!)

Deze nog even enkel, met betere kleuren

Avondkiekje met Yuki Seli

Een kunstfotograaf uit Japan.