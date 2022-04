Een niet onbesproken West-Duits mediamerk van een zeker statuur. Natuurlijk hoort dat thuis in het epicentrum van de internationale cultuurgemeenschap. We hadden het eergister immers nog over Russische literatuur en grappig dat je het zegt want moet je onderstaand eens kijken naar het Russische paviljoen. Viel weinig te beleven! Enfin, we struikelden om onduidelijke redenen ineens de pers-pre-opening van de Biennale te Venetië (Italië) binnen. En hoewel we er niks van begrijpen hebben we er natuurlijk wel een mening over, zo gaat dat hier immers. En even niet zeiken over het geluid want zo interessant is het toch niet en kom het zelf lekker doen anders. Was geschreven: gisteravond in de communistische karaokebar Rifondazione Comunista (foto's onderaan), overwegend in gezelschap van de Litouwse kunstdelegatie. Tot morgen makkers kameraden!

Het was wat stil in 't Russische

Oprecht indrukwekkend: Deense centaur had genoeg gezien

Waaronder zijn vrouw die haar bevalling niet overleefde

We hebben het echt geprobeerd maar soms is een lied voorbij

Fantastisch kantoor dit