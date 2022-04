Seef Spees is slechter dan slecht, en wel om de eenvoudige reden dat de humor er in dienst staat van de moraal. Men wil, en dat is ook letterlijk door de programmamakers zo gezegd, de boodschap in humor verpakken. Dus kan het nooit echt grappig zijn. Vraag dat maar aan de reclamemakers. Als er iets moeilijk is, dan is het om een evenwicht te vinden tussen humor en boodschap. Wil je humor gebruiken om een boodschap te verkondigen, dan zal die humor los moeten staan van die boodschap, dan dient die boodschap als het ware mee te liften op de grap, als een epifiet te hechten aan de grap, maar mag die boodschap niet interfereren met de grap, geen onderdeel zijn van de grap. Waarom niet? Omdat een boodschap ernstig is en een grap relativeert. Als ernst wordt gerelativeerd, dan is de boodschap weg, en als relativering door de ernst wordt tenietgedaan, dan is de grap weg.

Neem Freek de Jonge. Die was goed toen hij nog de kunst verstond om de grap te scheiden van het preken en het evenwicht te bewaren. Vanaf het moment dat het preken de overhand kreeg was het grappige verdwenen en werd hij een zeur. Geldt voor alle cabaretiers en standup comedians. Je kunt niet in één adem preken en relativeren.