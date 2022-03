De Sangheili maken hun entree

Maar de sleutescenes verschijnen toch altijd wel ergens op YouTube of Twitter. Nu denkt u natuurlijk; dit is toch helemaal niet belangrijk. En dat klopt, maar toch. Halo heeft een speciaal plekje in ons hart omdat we het associeren met de tijd dat het leven nog belofte in zich droeg. Die belofte is vergaan, maar Halo is gebleven. En als Spielberg er dan mee aan de haal gaat voor $10 miljoen per aflevering, dan nemen we het resultaat natuurlijk even grond onder de loep.

Oordeel van de vakjury: cgi ondermaats maar acceptabel, gevechtsstijl lore accurate, de gore en kracht van plasmawapens verrast positief, wapengeluiden zijn iets anders dan in de game, pantser van elites oogt wel erg low tech en hun lichamen zijn te bulky, van het verhaal verwachten we vooralsnog weinig maar de Prophet ziet er wel mooi uit. Sowieso haalt niets het natuurlijk bij de remastered cutscenes van 1 uur en 45 minuten uit Halo 2, dus uiteraard gooien we die integraal na de breek.

Chief en Silver Team maken hun entree

Dodge this

Dual wielding pistols

Chain gun (met geluid uit games)

Een Prophet

Wel mooie intro op zich

Alle remastered HALO 2 cutscenes vanaf 1:45 (meesterwerk)